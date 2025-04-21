Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Der stille Mord

KultKrimiStaffel 15Folge 1
Der stille Mord

Derrick

Folge 1: Der stille Mord

60 Min.Ab 12

Nach einer Firmenfeierlichkeit wird die junge Praktikantin Linda Maurus tot aus der Isar gezogen. Offenbar wurde sie nach dem feuchtfröhlichen Fest vergewaltigt und ermordet. Schon bald glaubt Oberinspektor Derrick, die Täter gefunden zu haben. Denn die drei verdächtigen Mitarbeiter Dowald, Hahne und Weber tragen durch ihr skrupelloses Verhalten nicht gerade dazu bei, den Tatverdacht von sich abzulenken.

KultKrimi
