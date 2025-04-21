Derrick
Folge 2: Beatrice und der Tod
60 Min.Ab 12
Die Journalistin Beatrice Deininger begleitet Derrick bei seiner Arbeit. Derricks positive Einschätzung der Frau gerät allerdings arg ins Wanken, als der Oberarzt einer Münchner Klinik ermordet wird. Bei den Recherchen benimmt sich Beatrice Deininger äußerst seltsam.
