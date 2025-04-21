Derrick
Folge 3: Eine eiskalte Nummer
Robert Rudger greift zum Telefon und wählt den Notruf: "Ich melde einen Raubüberfall, es hat einen Toten gegeben". Der Tote, Rudgers Geschäftspartner, heißt Joachim Kramer: Von zwei Einbrechern, die in Rudgers Haus eingedrungen wären, sei Kramer, der plötzlich die Nerven verloren hätte, erschossen worden. Als Oberinspektor Derrick Kramers Tochter Katrin den tragischen Tod ihres Vaters mitteilt, gibt sie ihm Informationen, die Derrick an Rudgers Schilderung des Tathergangs zweifeln lassen.
