Derrick

Kein teurer Toter

KultKrimiStaffel 15Folge 8
Kein teurer Toter

Folge 8: Kein teurer Toter

59 Min.Ab 12

Berger, Besitzer einer Holzhandlung bei München bekommt anonyme Morddrohungen. Er nimmt sie nicht ernst. Anders sein Freund, Anwalt Dr. Lohst: Der ist derart beunruhigt, daß er Derrick einschaltet. Zu spät: Denn kurz danach wird Berger auf dem Firmengelände tot aufgefunden. Erste Ermittlungen ergeben: Der Fundort der Leiche ist nicht der Tatort.

KultKrimi
