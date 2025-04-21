Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Billies schöne, neue Welt

KultKrimiStaffel 15Folge 6
Billies schöne, neue Welt

Derrick

Folge 6: Billies schöne, neue Welt

57 Min.Ab 12

Eine junge Drogenabhängige wird im Wald ermordet aufgefunden. Die Ermittlungen führen Oberinspektor Derrick in eine in der Drogenszene bekannte Diskothek. Billie, die Tochter des Inhabers Bernhard Troyda, verhält sich gegenüber Derrick sehr merkwürdig.

