Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Geheimnisse einer Nacht

KultKrimiStaffel 7Folge 11
Geheimnisse einer Nacht

Geheimnisse einer NachtJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 11: Geheimnisse einer Nacht

59 Min.Ab 12

Mord in einer Münchner Villa: Der Unternehmer Dr. Vrings wird in seinem Schlafzimmer erschossen aufgefunden. Derrick ermittelt, daß Vrings anscheinend ein Verhältnis mit Maria Sobach hatte, der Frau eines seiner Angestellten. Der Mann wurde laut Zeugenaussagen in der Mordnacht im Hause des Opfers gesehen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen