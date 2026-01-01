Derrick
Folge 11: Geheimnisse einer Nacht
59 Min.Ab 12
Mord in einer Münchner Villa: Der Unternehmer Dr. Vrings wird in seinem Schlafzimmer erschossen aufgefunden. Derrick ermittelt, daß Vrings anscheinend ein Verhältnis mit Maria Sobach hatte, der Frau eines seiner Angestellten. Der Mann wurde laut Zeugenaussagen in der Mordnacht im Hause des Opfers gesehen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises