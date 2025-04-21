Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Der Täter schickte Blumen

KultKrimiStaffel 7Folge 12
Der Täter schickte Blumen

Der Täter schickte BlumenJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 12: Der Täter schickte Blumen

60 Min.Ab 12

Auf den Heiratsschwindler Alexander Rudow ist ein Mordanschlag verübt worden. Der unbekannte Täter traf aber nicht ihn, sondern einen zufällig anwesenden Taxifahrer. Rudow stand gerade im Begriff, zu Vera Baruda, einer wohlhabenden Witwe, zu fahren. An diesem Tag wollte er sich mit ihr verloben.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen