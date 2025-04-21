Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Die kleine Ahrens

KultKrimiStaffel 7Folge 13
Die kleine Ahrens

Derrick

Folge 13: Die kleine Ahrens

60 Min.Ab 12

Bestialischer Mord: Auf einem alten Werksgelände wird Bernhard Molz gefesselt und erhängt aufgefunden. Während der Spurensicherung taucht Oberstudienrat Blomann auf, der vorgibt, an der Kultur untergegangener Industrien interessiert zu sein. Erstaunlich: Blomann verkehrt im Nachtclub "Paradies", dem Stammlokal von Bernhard Molz!

