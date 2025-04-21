Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Der Mann aus Kiel

KultKrimiStaffel 7Folge 7
Folge 7: Der Mann aus Kiel

60 Min.Ab 12

Karl Waginger übersiedelt von Kiel nach München und erhält bei der Firma Korin einen Job als Gärtner und Chauffeur. Doch er kann sich nicht lange freuen. Der Hausherr wird noch in derselben Nacht erstochen. Des Mordes an Korin dringend verdächtig: Waginger!

