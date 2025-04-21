Derrick
Folge 4: Ein Fall für Harry
60 Min.Ab 12
Derrick fährt zur Kur. Jetzt muß Harry Klein allein einen Fall lösen: Einbruch mit Mord. Opfer ist Bennecke, Hausmeister des Restaurantbesitzers Gruga. Der behauptet, Bennecke sei für ihn eine große Stütze gewesen. Bald trifft Klein bei Gruga eine neue Hausangestellte: die hübsche Herta.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises