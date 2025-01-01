Desert Warrior
Folge 1: Der Sprung
26 Min.Ab 12
Willkommen beim Desert Warrior! Die Challenge beginnt: Und zwar mit einem Sprung aus einem Flugzeug. 12 Teilnehmer landen in der rauen Wüste Namibias und müssen auf dem Weg ins Ziel den Widrigkeiten dieser unwirtlichen Umgebung trotzen.
Genre:ABENTEUER, REALITY
Produktion:NA, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH