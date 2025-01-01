Desert Warrior
Folge 13: Auf Reserve
33 Min.Ab 6
Der Marsch durch die Wüste macht vor allem zwei Teams schwer zu schaffen. Die Wasservorräte gehen aus und die Teilnehmer stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Greifen sie zur Notreserve, wartet die nächste die Strafe.
Desert Warrior
Genre:ABENTEUER, REALITY
Produktion:NA, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bulletproof GmbH