Behind the Scenes: Die Ankunft der TeamsJetzt kostenlos streamen
Desert Warrior
Folge 6: Behind the Scenes: Die Ankunft der Teams
32 Min.Ab 6
Bevor das Abenteuer in der Wüste startet, durchlaufen alle Teilnehmer eine intensive Schulung, um im Notfall die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Außerdem müssen sich alle Teilnehmer auf den Fallschirmsprung vorbereiten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desert Warrior
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:ABENTEUER, REALITY
Produktion:NA, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bulletproof GmbH