Desert Warrior

Behind the Scenes: Die letzten Vorbereitungen

32 Min.Ab 12

Bei aller Vorfreude und Abenteuerlust wurden die Team im Vorfeld darauf vorbereitet, dass es in der Wüste zu Ausnahmesituationen kommen kann. Angefangen bei der Gefahr eines Fallschirmsprungs mussten die Teams auch dafür sensibilisiert werden, wie man im Falle einer Verletzung oder bei extremem Wassermangel reagiert.

