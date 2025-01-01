Die Analyse 3: Übernachten in der WüsteJetzt kostenlos streamen
Desert Warrior
Folge 19: Die Analyse 3: Übernachten in der Wüste
8 Min.Ab 6
Teil des Desert Warriors war es auch, die Nacht in der Wüste unter freiem Himmel zu verbringen. Die malerische Aussicht wurde getrübt durch wildes Treiben rund ums Camp. Otto erklärt, wie man auch mit Skorpionen um sich herum zur Ruhe kommen kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desert Warrior
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:ABENTEUER, REALITY
Produktion:NA, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bulletproof GmbH