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Detektiv Conan

Rache für Sherlock Holmes (1)

ProSieben MAXXFolge vom 04.05.2026
Rache für Sherlock Holmes (1)

Rache für Sherlock Holmes (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 04.05.2026: Rache für Sherlock Holmes (1)

24 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Kogoro und Ran begleiten Conan auf eine dreitägige Reise für Sherlock Holmes-Fans. Die Teilnehmer des Trips wurden vom Veranstalter persönlich ausgewählt. Bei einem Wettbewerb sollen alle ihr Wissen bei einem Fragebogen mit 1.000 Fragen unter Beweis stellen. Als am nächsten Tag alle auf den Veranstalter warten, taucht dieser nicht auf und plötzlich sehen alle, dass er unkontrolliert mit einem Auto Richtung Klippe fährt und dort hinunterstürzt. Wer ist dafür verantwortlich?

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