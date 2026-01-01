Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Conan

Sony Pictures
24 Min.Ab 12

Conan und seine Freunde sind in einem Ski-Resort in den Bergen. Beim Bauen eines Schneemanns treffen die Kinder auf eine Gruppe von Kunststudenten, die an einem Abschlussprojekt für ihre Universität arbeiten. Während eines Schneesturms geht die Studentin Sakuko Kokura verloren. Conan und die anderen bieten ihre Hilfe bei der Suche an und finden die junge Frau schließlich tot auf ...

