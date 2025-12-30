Detektiv Conan
Der Pechvogel-Grandprix
24 Min.Ab 12
Kogoro und Conan sind gerade auf der Suche nach einem Restaurant, als zwei Passanten von einem Auto angefahren werden. Eines der Opfer ist "der größte Pechvogel Japans", den Conan aus einer Fernsehsendung kennt. Ein Zeuge sagt aus, dass der Unfallverursacher die beiden Personen absichtlich anvisiert hat, was auf einen versuchten Mord hindeutet ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment