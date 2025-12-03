Detektiv Conan
Das Messer der Waldhexe (2)
24 Min.Ab 12
Inspektor Yamamura rückt an, um den Mord an Akane Ooba in dem einsamen Haus im Wald aufzuklären. Mitsuhiko sagt aus, dass er in der Nacht beobachtet hat, wie Frau Tanaka in der Küche ein großes Messer geschliffen hat, doch von dem besagten Utensil fehlt jede Spur. Conan hat derweil eine andere Theorie und nimmt die Ermittlungen auf.
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
