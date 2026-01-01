Ein Abenteuer des jungen Shin'ichi Kudou (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Ein Abenteuer des jungen Shin'ichi Kudou (2)
24 Min.Ab 12
Shinichi und Ran versuchen weiterhin, die Rätsel des mysteriösen Mannes zu lösen. Gemeinsam mit Professor Agasa folgen sie den Hinweisen quer durch die Stadt. Das Ende der Schnitzeljagd scheint auf den Sonnenuntergang hinzuweisen, weshalb Shinichi vermutet, dass sein Vater das kleine Abenteuer initiiert hat ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment