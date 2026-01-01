Detektiv Conan
Ein Mietwagen außer Kontrolle!
24 Min.Ab 12
Kogoro hat sich einen Mietwagen besorgt, um mit Ran und Conan einen Ausflug zu den heißen Quellen zu machen. Die drei sind erst kurz unterwegs, als sie einen Anruf von Inspektor Megure erhalten: In dem Wagen befindet sich eine Bombe, die bereits aktiviert wurde und explodiert, sobald Kogoro langsamer als 20 km/h fährt ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment