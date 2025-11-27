Detektiv Conan
Drei Tage mit Hattori Heiji (3)
25 Min.Ab 12
Heiji nimmt Conan mit zu einer Versammlung der Oberschülerdetektive. Die jungen Ermittler sollen für eine Fernsehsendung einen Fall lösen. Kogoro erfährt jedoch, dass der Sender nichts von der geplanten Aufzeichnung weiß und der Programmdirektor, der Conan und Heiji zu dem Treffpunkt gebracht hat, gar nicht existiert ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
12
Copyrights:© TMS Entertainment