Love-Story im Hauptquartier 8 - Der linke Ringfinger (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 10.12.2025: Love-Story im Hauptquartier 8 - Der linke Ringfinger (1)
27 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Sato erscheint mit einem Ring am linken Ringfinger zur Arbeit und versetzt ihre Kollegen in Erstaunen. Alle sind fest davon überzeugt, dass Takagi ihr einen Antrag gemacht hat, doch der junge Mann weiß von nichts. Währenddessen ist Kogoro zu einem Interview mit dem Kriminalautor Masataka Moroguchi eingeladen, der ebenfalls einen prunkvollen Ring trägt. Kurz nach dem Gespräch wird der Mann tot aufgefunden, und von seinem Schmuckstück fehlt jede Spur.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment