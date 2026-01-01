Love-Story im Hauptquartier 8 - Der linke Ringfinger (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Love-Story im Hauptquartier 8 - Der linke Ringfinger (2)
23 Min.Ab 12
Sato übernimmt die Befragung der drei Verdächtigen, die an dem Interview mit dem verstorbenen Kriminalautor Masataka Moroguchi teilgenommen haben. Conan, der bereits eine Theorie hat, hilft den Kommissaren mit einigen Hinweisen auf die Sprünge.
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment