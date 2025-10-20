Eine Vorpremiere voller Schicksal und FreundschaftJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 20.10.2025: Eine Vorpremiere voller Schicksal und Freundschaft
24 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Conan hat Karten für die Vorpremiere des finalen Teils der legendären "Star Blade"-Reihe ergattert. Gemeinsam mit seinen Freunden wartet er in der Schlange, bis das große Event beginnt. Ein Mann, der sich als Fotograf herausstellt, gesellt sich zu ihrer Gruppe und unterhält sich nett mit ihnen. Als der Fremde namens Bungo Tatei jedoch kurz vor dem Einlass verschwindet, beschleicht Conan das Gefühl, dass etwas nicht stimmen kann ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment