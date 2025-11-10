Der mysteriöse Fall am TeichJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 10.11.2025: Der mysteriöse Fall am Teich
24 Min. Ab 12
Die Detective Boys treffen auf ihrem Weg in den Park auf Kommissar Takagi und erfahren von einem Einbruch. Die Kinder zeigen jedoch kein Interesse an dem Fall und ziehen weiter, um im Park zu beobachten, wie eine Schnappschildkröte aus dem Teich geborgen wird. Dabei treffen sie auf die Frau, die das Tier ausgesetzt haben will, und einen Mann, der das Gleiche behauptet ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
12
Copyrights:© TMS Entertainment