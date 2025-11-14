Ein Abenteuer des jungen Shin'ichi Kudou (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 14.11.2025: Ein Abenteuer des jungen Shin'ichi Kudou (1)
24 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Conan berichtet den Detective Boys von einem mysteriösen Vorfall, der sich vor zehn Jahren ereignet hat: Shinichi und Ran dringen nachts in die Schule ein, um zu überprüfen, ob sich dort ein Gespenst befindet. Die Kinder finden zwar keinen Geist, doch sie treffen auf einen geheimnisvollen Mann, der sich als Shinichis Bruder ausgibt ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment