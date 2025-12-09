Von rechts nach links: WinkekatzenJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 09.12.2025: Von rechts nach links: Winkekatzen
24 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Ai und Conan retten ein Kätzchen aus einem Baum und bringen es zu seinem Besitzer, Tamotsu Ishigami, zurück. Der Mann führt ein Café und lädt die Kinder zum Dank zu einem Getränk ein. Kurz darauf stürmt eine Frau in das Lokal und bittet um Hilfe: Sie hat ihren Chef, Kenzo Kanemaru, tot aufgefunden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment