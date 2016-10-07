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Die Baumhaus-Profis

Das Abenteuerland

HGTVFolge vom 07.10.2016
Das Abenteuerland

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Die Baumhaus-Profis

Folge vom 07.10.2016: Das Abenteuerland

44 Min.Folge vom 07.10.2016Ab 6

Michael und Monica lieben das Abenteuer und verbringen ihre Freizeit gerne in der Natur. Zudem sind Pete Nelsons Kunden sehr umweltbewusst, deshalb kommen bei der Konstruktion ihres neuen Baumhauses vorwiegend gebrauchte Materialen zum Einsatz. Die Fassade des Domizils wird mit Holzschindeln verkleidet und das Dach fertigen die Profi-Handwerker aus Wellblech. Die Inneneinrichtung besticht ebenfalls durch rustikalen Charme. Hier sorgen Deko-Elemente im Landhausstil für heimelige Wohlfühlatmosphäre.

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