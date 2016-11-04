Die Baumhaus-Profis
Folge vom 04.11.2016: Das Raumschiff-Baumhaus
44 Min.Folge vom 04.11.2016Ab 6
Country-Star Zac Brown engagiert sich in seiner Freizeit für benachteiligte Kinder. Deshalb hat der Sänger in Georgia eine Einrichtung gegründet, in der Jugendliche im Alter von 7-17 Jahren mit der Natur in Kontakt kommen können. Und Pete Nelson setzt dem Ganzen in dieser Folge der Serie die Krone auf: Der Spitzenarchitekt entwirft für das „Southern Ground Camp“ ein ultracooles Baumhaus, in dem man mitten im Wald ins Weltall abheben kann. Denn die spektakuläre Konstruktion sieht aus wie ein Raumschiff.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.