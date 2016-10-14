Die Baumhaus-Profis
Folge vom 14.10.2016: Das Gourmet-Baumhaus
45 Min.Folge vom 14.10.2016Ab 6
Ein Esszimmer in der Baumkrone? Pete Nelson und seine Profi-Handwerker erfüllen ihrer Kundschaft jeden noch so ausgefallenen Extrawunsch. Laurel und Robert möchten ihre Stammgäste in Texas zukünftig im Geäst einer 450 Jahre alten Eiche bewirten. Deshalb ist das Gourmet-Baumhaus des Ehepaares über eine Holzbrücke direkt mit dem hauseigenen Restaurant verbunden. Kronleuchter, Buntglasfenster und antike Möbel sorgen in dem geschmackvoll eingerichteten Speiselokal zudem für ein ganz besonderes Ambiente.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.