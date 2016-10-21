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Die Baumhaus-Profis

Das Frank Lloyd Wright-Baumhaus

HGTVFolge vom 21.10.2016
Das Frank Lloyd Wright-Baumhaus

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Die Baumhaus-Profis

Folge vom 21.10.2016: Das Frank Lloyd Wright-Baumhaus

44 Min.Folge vom 21.10.2016Ab 6

In dieser Folge wandelt Pete Nelson in den Fußstapfen einer weltberühmten Ikone. Frank Lloyd Wright hat das Guggenheim-Museum in New York entworfen und seine „Prairie Houses“ revolutionierten um die Jahrhundertwende die Idee des familiären Wohnens. Petes Auftraggeber, Ron und Victoria, sind große Fans des Star-Architekten. Deshalb wird ihr neues Gästehaus im Stil des amerikanischen Visionärs perfekt in die natürliche Umgebung integriert. Beim Design des Baumhauses dominieren klare Linien und große Fensterflächen.

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