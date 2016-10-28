Ein Baumhaus auf der ObstplantageJetzt kostenlos streamen
Die Baumhaus-Profis
Folge vom 28.10.2016: Ein Baumhaus auf der Obstplantage
44 Min.Folge vom 28.10.2016Ab 6
In dieser Folge lernt Pete Nelson im US-Bundesstaat Washington wie man Apfelwein herstellt. Bei der Führung durch die heiligen Hallen der Brauerei „Angry Orchard“ stimmt sich der Baumhaus-Profi auf sein neues Projekt ein, denn die Eigentümer möchten ihre Spirituosen zukünftig im Geäst einer Weymouth-Kiefer verkosten. Deshalb entwirft der Spitzenarchitekt für seine Kundschaft in sechs Metern Höhe einen schicken Holz-Pavillon mit gemütlichen Barhockern und herrlichem Ausblick auf die riesige Obstplantage des Unternehmens.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.