Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 1: Daniel Höglander und Niclas Jönsson
10 Min.
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü - diesmal geht es ins schwedische Stockholm zu den beiden Starköchen Daniel Höglander und Niclas Jönsson.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Copyrights:© Servus TV