Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Enrico Bartolini

just cookingStaffel 14Folge 3
Folge 3: Enrico Bartolini

10 Min.

Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es für die Vorbereitungen zu dem Menü zum Kurzbesuch in die Küche des renommierten Sternekochs Enrico Bartolini.

just cooking
