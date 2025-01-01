Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Arjan Speelman

just cookingStaffel 14Folge 6
Arjan Speelman

Folge 6: Arjan Speelman

10 Min.

Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es für die Menü-Vorbereitungen zum wiederholten Mal in die Küche des renommierten Sternekochs Arjan Speelman nach Amsterdam, um im Ciel Bleu eine neue Kreation zu entdecken.

