Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 4: Best of Österreich 2.0
Wozu in die Ferne schweifen, liegt der Genuss doch oft so nah! Im März 2022 führt Martin Kleins kulinarische Mission zu Kollegen, die in Österreich für Furore sorgen. Drei Kapazunder der heimischen Sterne-Küche werden ein Menü präsentieren, das die Qualitäten Österreichs als Gourmet-Destination auf den Punkt bringt. Mit dabei: Max Natmessnig - er zählt zu den talentiertesten Köchen der Alpenregion und ist Chefkoch der Gourmet-Extraklasse am Rote Wand Chef¿s Table im Schualhus. Philip Rachinger - der mehrfache Haubenkoch übernahm im Fine-Dining-Restaurant Mühltalhof in Neufelden die Regie und präsentiert seither kulinarische Naturschätze und Kostbarkeiten seiner Heimat. Benjamin Parth - mit seinen preisgekrönten Kreationen wurde das Gourmetrestaurant Stüva mit 4 Hauben im Gault&Millau 2022 zum aktuell höchstdekorierten Restaurant in Tirol ernannt.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick