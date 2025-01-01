Johannes Nuding & Pierre GagnaireJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 10: Johannes Nuding & Pierre Gagnaire
10 Min.
Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es im Oktober für die Menü-Vorbereitungen nach Paris, wo er diesmal gleich zwei kulinarische Koryphäen trifft: die 3-Sterne Köche Johannes Nuding & Pierre Gagnaire!
