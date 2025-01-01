Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 10: Nicolai Norregard
47 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Im Kadeau legt Starkoch Nicolai Norregaard besonders großen Wert auf lokale Produkte - insbesondere jene, die sich nicht sofort als typisch dänisch aufdrängen.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
