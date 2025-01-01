Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 3: Best of Wien
47 Min.Folge vom 01.01.2025
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: gleich VIER der meistausgezeichneten Sterne-Köche von Wien beehren die Ikarus-Küche. Sie kreieren ein Luxusmenü, das die kulinarische Raffinesse Österreichs zelebriert.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Copyrights:© Servus TV