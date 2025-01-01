Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 7: Daniel Boulud
47 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Diesmal reist Martin Klein, Executive Chef des Hangar-7, nach New York, um dort mit dem aus Lyon stammenden Starkoch Daniel Boulud dessen gewaltiges gastronomisches Imperium zu erkunden.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV