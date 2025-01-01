Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 6: Thomas Bühner
47 Min.Folge vom 01.01.2025
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: 3 Sterne im Guide Michelin - das können momentan in Deutschland nur zehn Köche von sich behaupten. Einer von ihnen ist Thomas Bühner, der mit moderner und kreativer Küche begeistert.
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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
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