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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Thomas Bühner

just cookingStaffel 9Folge 6vom 01.01.2025
Thomas Bühner

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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 6: Thomas Bühner

47 Min.Folge vom 01.01.2025

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: 3 Sterne im Guide Michelin - das können momentan in Deutschland nur zehn Köche von sich behaupten. Einer von ihnen ist Thomas Bühner, der mit moderner und kreativer Küche begeistert.

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