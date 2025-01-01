Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 5: Isaac McHale
47 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Die Gastroszene Londons boomt. Einer ihrer derzeit größten Stars ist der Schotte Isaac McHale, der mit seinem Restaurant "The Clove Club" auf Platz 2 der Bestenliste Großbritanniens steht.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV