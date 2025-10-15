Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Bruder des Sultans

Paramount GlobalStaffel 1Folge 3
Folge 3: Der Bruder des Sultans

51 Min.Ab 12

Erneut konnte Alexanders VI. eine Intrige gegen sich abwenden und gleichzeitig seinen Erzfeind Kardinal Della Rovere, der jetzt auf der Flucht ist, unter Mordverdacht bringen. In Neapel sucht Della Rovere neue Unterstützer im Kampf gegen den Papst. Cesare beauftragt deshalb Micheletto, Della Rovere zu töten. Auch der Papst plant einen Mord, um an Geld für die Mitgift der politischen Heirat seiner 14-jährigen Tochter Lucrezia zu kommen.

Paramount Global
