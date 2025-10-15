Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 3: Der Bruder des Sultans
51 Min.Ab 12
Erneut konnte Alexanders VI. eine Intrige gegen sich abwenden und gleichzeitig seinen Erzfeind Kardinal Della Rovere, der jetzt auf der Flucht ist, unter Mordverdacht bringen. In Neapel sucht Della Rovere neue Unterstützer im Kampf gegen den Papst. Cesare beauftragt deshalb Micheletto, Della Rovere zu töten. Auch der Papst plant einen Mord, um an Geld für die Mitgift der politischen Heirat seiner 14-jährigen Tochter Lucrezia zu kommen.
Genre:Historisches Drama, Krimi
Produktion:CA, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
