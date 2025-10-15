Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 9: Der Hauch des Todes
46 Min.Ab 12
Lucrezia konnte erreichen, dass König Karl VIII. ohne Waffengewalt einzieht. Papst Alexander VI. schafft es sogar durch Versprechungen, man überlasse Frankreich Neapel, den König auf seine Seite zu ziehen. Während Lucrezias Schwangerschaft voranschreitet, versucht ihr Vater, die Ehe zwischen ihr und Giovanni Sforza zu annullieren, was nur mit unfairen Mitteln zu erreichen ist.
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Genre:Historisches Drama, Krimi
Produktion:CA, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
