Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Kanonendonner

Paramount GlobalStaffel 1Folge 8
Folge 8: Kanonendonner

49 Min.Ab 16

Papst Alexander VI. gehen die Verbündeten aus. Alle stellen sich auf die Seite des französischen Königs Karl VIII. Dem Papst bleiben nur die eigenen Streifkräfte, die von seinem unerfahrenen und desinteressierten Sohn Juan angeführt werden. Auch die Kardinäle lassen sich trotz Cesares Hilfe nicht auf seine Seite bringen. Überraschenderweise ist es Lucrezia, selbst gerade auf der Flucht vor ihrem Ehemann, die ein drohendes Gemetzel zwischen den Heeren verhindert.

