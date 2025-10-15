Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Paramount GlobalStaffel 1Folge 7
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Folge 7: Die Invasion

51 Min.Ab 12

Kardinal Della Rovere war erfolgreich: Frankreichs König beginnt den Feldzug gegen den Papst. Alexander VI. braucht Unterstützung, die er von Florenz und Mailand nicht wie geplant bekommt. Nun hofft er auf seinen Sohn Juan, Anführer der päpstlichen Streitkräfte. Doch der vergnügt sich lieber mit seiner Schwägerin Sancia. Auf die Unterstützung von Giovanni Sforza, dessen Frau schwanger ist, obwohl sie seit Monaten das Bett nicht mehr miteinander teilen, kann er auch nicht setzen.

