Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 4: Die verkaufte Braut
54 Min.Ab 12
Della Rovere, der nicht wie geplant ums Leben kam, fährt nach Florenz, um dort neue politische Pläne gegen den Papst anzustoßen. Die Hochzeit zwischen Lucrezia und dem einflussreichen Giovanni Sforza kommt zustande. Auf der Feier taucht Cesare gegen den Willen seines Vaters mit seiner Mutter Vanozza auf, was zu einem handfesten Skandal führt. Cesare lernt auf der Hochzeit die verheiratete Ursula kennen und verliebt sich sofort.
Genre:Historisches Drama, Krimi
Produktion:CA, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
