Die fliegenden Ärzte
Folge 11: Verbotene Liebe
45 Min.Ab 12
Coopers Crossing hat einen neuen Skandal: Als die ganze Stadt erfährt, dass sich die sechzehnjährige Margie von Chris die Pille verschreiben lässt, stehen die Klatschmäuler nicht mehr still. Als es auch zwischen Linda und Margie zum Streit kommt, fährt das Mädchen mit Max nach Broken Hill, um dort einen Schwangerschaftstest machen zu lassen. Margie glaubt aber nur, schwanger zu sein. Unterwegs verunglücken die beiden schwer - Margie entkommt nur knapp dem Tod ...
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH