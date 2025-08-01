Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Staffel 1Folge 2
45 Min.Ab 6

Dr. Randall hat es nicht leicht: Die Einwohner feinden sie offen an, und George Baxter überredet Jim Spenser, Anzeige gegen Dr. Randall zu erstatten, die ihm durch eine Beinamputation sein Leben rettete. Und auch der Pilot, der Dr. Randall auf Spensers Farm geflogen hatte, behauptet plötzlich, man hätte trotz des Unwetters zum Krankenhaus fliegen können. Die Aversion gegen Dr. Randall gipfelt darin, dass eine Mutter ihr sterbenskrankes Kind nicht von ihr notoperieren lassen will.

